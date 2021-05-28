В интернете появился ресурс посвященный жизни и наследию святого благоверного великого князя Александра Невского, чье 800-летие отмечается в этом году.
Об этом сообщил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Телеграмм, передает «Знай».
«Очень рассчитываю, что труды научного сообщества, общественных организаций и Русской Православной Церкви будут способствовать сохранению исторической памяти о Александра Ярославича, лучшему познанию молодыми людьми, для которых, надеюсь, он станет реальным героем и другом, а не просто одним из действующих лиц со страниц учебников истории», - написал Владимир Легойда.
Сайт рассчитан прежде всего на молодежную аудиторию, большая часть информации подается в интерактивной форме.
Ресурс имеет три главных направления углубления в материал - разделы «Эпоха», «Жизнь» и «Наследие». Каждый раздел содержит 10 тематических блоков, каждый из которых, в свою очередь, разделен на несколько рубрик и раскрывается в разных форматах: текст, фото, видео, аудио, игры, инфографика, книжная полка, словарь, интерактивные карты, онлайн-музей.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Дан Балан вывел на сцену смущенную Тину Кароль, устроив ей сюрприз: "Это можно сойти с ума"
Стихия и холод идут на Украину: где начнет заливать уже в ближайшие дни
Разводящийся Дзидзьо поразил Никитюк запросами своего райдера: "Слушай, как-то не по-человечески"
Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас..."
Работу по наполнению сайта вели профессиональные историки, искусствоведы, богословы, краеведы и другие специалисты.