В Киеве возростает количество бездомных
При этом точного их числа никто назвать не может, ведь в департамент соцполитики КГГА, где таким гражданам восстанавливают и выдают документы, обращаются далеко не все, пишет "Сегодня".
Только по официальным данным число бездомных с каждым годом растет на несколько сотен. А реальное количество может достигать около 100 тысяч
Если раньше эти люди летом уезжали в Крым и Одессу, то сейчас многие остаются в Киеве.
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Эксперты прогнозируют, что количество бездомных будет расти. Причина: война, постоянный рост цен и падающий уровень доходов. Есть среди тех, кто оказался на улице, и жертвы мошенников.
Киевляне сетуют: бездомные не только устраивают лежбища в парках, скверах и на вокзалах, но уже и оккупируют центральные улицы.
Эксперты уверены, что к решению проблемы нужно подходить глобально, к примеру, открыть на окраине столицы или в городах-спутниках спеццентры, где бездомные смогли бы переночевать, получить питание, юрпомощь.
Напомним, украинцы устроили штурм ради справок, стоят с 3-х часов ночи.
Как сообщала Politeka, в Киеве улицы затопило мутной водой, кадры с места ЧП.
Также Politeka писала, что новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает: "С учетом средней зарплаты..."