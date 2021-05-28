В Киеве возростает количество бездомных

При этом точного их числа никто назвать не может, ведь в департамент соцполитики КГГА, где таким гражданам восстанавливают и выдают документы, обращаются далеко не все, пишет "Сегодня".

Только по официальным данным число бездомных с каждым годом растет на несколько сотен. А реальное количество может достигать около 100 тысяч

Если раньше эти люди летом уезжали в Крым и Одессу, то сейчас многие остаются в Киеве.

Эксперты прогнозируют, что количество бездомных будет расти. Причина: война, постоянный рост цен и падающий уровень доходов. Есть среди тех, кто оказался на улице, и жертвы мошенников.

Киевляне сетуют: бездомные не только устраивают лежбища в парках, скверах и на вокзалах, но уже и оккупируют центральные улицы.

Эксперты уверены, что к решению проблемы нужно подходить глобально, к примеру, открыть на окраине столицы или в городах-спутниках спеццентры, где бездомные смогли бы переночевать, получить питание, юрпомощь.

Напомним, украинцы устроили штурм ради справок, стоят с 3-х часов ночи.

Как сообщала Politeka, в Киеве улицы затопило мутной водой, кадры с места ЧП.

Также Politeka писала, что новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает: "С учетом средней зарплаты..."