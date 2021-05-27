Чиновники заставляют украинцев постоянно за что-то платить. Так сказал в своем блоге блогер и предприниматель Сергей Корнак, добавив, что налоговая система не позволяет украинцам жить так, как они хотят.

Предприниматель заявил, что украинцам на протяжении всей жизни приходится за что-то платить.

Чтобы не быть голословным, он приводит в пример банальную школу. Корнак отмечает, что заплатить нужно и за само устройство ребенка в школу, потом - за что-то платить в школе, в конце концов приходится платить учителям за репетиторство, поскольку в школе учат плохо. «Также в больницах: мы ищем через знакомых кого-то, чтобы устроиться в больницу и опять платим», - говорит он.

Итак, Корнак утверждает, что много государственных систем в Украине просто-напросто разрушено. Он объясняет, что сложилась ситуация, когда эксперты у нас не имеют достаточной квалификации, поскольку низкие зарплаты не дают достаточной мотивации и приходится искать сторонние доходы.

По мнению политолога, происходит конфликт интересов, а украинские чиновники провозгласили себя элитой. Попутно Корнак подчеркивает, что в Украине выпадает больше всего чиновников на количество населения.

«И эта элита рассказывает, как нам жить. Они подчинили под себя государственные потоки – это бюджет, который собирают с нас», - констатирует он.

По мнению предпринимателя, именно чиновники у власти разрушают жизнь населения, они дают слишком большую налоговую нагрузку, над которой, к тому же, не могут установить контроль. Украинцы же со своей стороны, отмечает Корнак, не могут жить так, как хотят, для этого им приходится искать дополнительный заработок.

Напоминаем, Корнак заявил, что Украина превратилась в страну чиновников, дармоедов и воров.

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