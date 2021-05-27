Как можно видеть, Соединенные Штаты ничего не делают, чтобы прекратить строительство Северного потока-2. Экономист Юрий Атаманюк в своем блоге предположил, что они просто боятся полностью разорвать отношения с Россией и допустить ее союз с Китаем.

«Для меня эта точка, когда будет достроен Северный поток-2, вызывает колоссальные опасения и не только экономически», - говорит эксперт.

В то же время он отмечает, что в плане макроэкономики в Украины все в норме. В частности Атаманюк обращает внимание на конъюнктуру рынков и добавляет, что стоит ожидать подорожания украинского сырья на экспорте. Также экономист добавляет, что экспортная выручка за реализацию украинских IT-проектов в этом году увеличится на 5 миллиардов.

Тем не менее, говорит Атаманюк, Европа постепенно все меньше и меньше заинтересована в Украине и это серьезная проблема. В частности, он напоминает, что ранее европейцев в Украине интересовала энергетическая безопасность, но сейчас государство перестает быть ее составляющей.

«То, что Блинкен говорит, что он против этого потока: ну ни один американский политик не скажет, что он за», - рассуждает эксперт. Он также отмечает, что при анонсировании Дональда Трампа как друга РФ на самом деле строительство Северного потока-2 приостановилось на год. Вместе с тем именно победа Джо Байдена и его инаугурация стали началом возобновления процесса этого строительства.

Итак, Атаманюк делает вывод, что Соединенные Штаты стараются не идти на прямую конфронтацию с Россией, не обострять с ней отношения, чтобы не получить новый союз РФ с Китаем. Украину в этой ситуации, говорит эксперт, используют как разменную карту.

Напоминаем, Атаманюк рассказал, что перспектива инвестиций зависит от правительства.

Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк назвал причины, благодаря которым Украина удерживается экономически.