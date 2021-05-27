Для всех олигархов должны быть одинаковые правила игры, потому что платить по полной должны не один или два выбранные олигарха, а все. Такую тему поднял соучредитель «Украинского института будущего» Юрий Романенко в программе блогера Мирославы Бобровской «А как на самом деле» на YouTube.

«Наши олигархи очень серьезно постарели и потеряли жизненный напор - это как раз и создает те условия, которых не было раньше и, соответственно, создает новые возможности. Потому что когда ты имеешь дело с людьми, которые уже ничего не хотят только бы их оставили в покое, чтобы существовал их бизнес, то конечно же они становятся более сговорчивы», - сказал он.

Романенко считает, что в этом и есть уникальные возможности, которые открылись перед Зеленским. Единственное что ему нужно делать - это последовательно продолжать свои логические действия и не втягиваться одновременно в конфликты со всеми, потому что это чрезвычайно опасно, уверен он, поскольку может не хватить ресурсной базы, недовольные могут объединиться и оказать серьезное сопротивление.

«Сейчас команда власти вступает в критические полгода работы, когда от конфигурации того, что у них получится, будет зависеть то, что они реально смогут делать уже зимой. Это все будет определяться летом. Президент должен решить вопрос функциональности силовых институтов, которые у него под контролем - нормальная работа прокуратуры, СБУ и т.д.», - подчеркнул он.

Романенко уверен, что вопрос функциональности является ключевым, потому что ты не можешь быть гарантом Конституции и прав граждан, если у тебя нет инструментов и если у тебя нет возможности защищать эти права.

«Поэтому контроль над силовой вертикалью власти является чрезвычайно важным», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Снегирева, что при задержании Протасевича с борта самолета было снято пять пассажиров.

Также ранее Бизяев рассказывал, что надо определить, кто у нас имеет статус олигарха.