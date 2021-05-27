Политический эксперт Юрий Романенко в эфире программы “Конституционная кухня” с Геннадием Друзенко заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть понимание ценности человеческой жизни, и этим он отличается от старой элиты

Юрий Романенко отметил, что у Владимира Зеленского нет разделения на то, что он говорит для народа, и что он делает на Банковой.

“Это очень ярко было видно (во время пресс-конференции к двум годам президентства, - ред.), когда он говорил о Порошенко. Потому что это действительно были слова, которые где-то цепляют за душу, когда он говорит, что для него (для Порошенко, - ред.) человеческая жизнь - ничто. И самое страшное, что он этого не понимает. Так вот, самое страшное заключается в том, что не только Порошенко этого не понимает. Что этого не понимает вообще этот класс. Потому что когда ты повышаешь цены на ЖКХ, на газ, на что-то еще - то ты абсолютно бессердечно смотришь на страдания”, - сказал Романенко.

По его словам, в результате людям приходится экономить, мерзнуть, не покупать лекарства, и из-за этого умирать.

“Мы в этом режиме прожили 30 лет, фактически. Когда огромное количество людей умерло просто от того, что человек превратился в инструмент чисто в марксистском понимании раннего капитализма. Когда дети работали по 14 часов. Выжал, выкинул и никого это не волнует. Сам факт, что у Зеленского есть это в голове - это и есть вот этот ключик, который открывает путь к пониманию того, чем он отличается от элиты старой. И он это не боится артикулировать”, - добавил Юрий Романенко.

Он отметил, что именно поэтому рейтинг Владимира Зеленского падает намного медленнее, чем у его предшественников.

Как сообщала Politeka, Бортник прокомментировал пресс-конференцию президента Украины.

Также Politeka сообщала, что, по мнению эксперта, на пресс-конференции Зеленский намекнул о своих намерениях идти на перевыборы.