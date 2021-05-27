В программе блогера Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» соучредитель «Украинского института будущего» Юрий Романенко объяснил, что нужно сделать олигархам, чтобы не задерживать развитие Украины. По его мнению, они должны стать большим бизнесом.

Эксперт заявил, что олигархи выполняют в Украине базовые функции, а потому просто взять и избавиться от них нельзя - государство развалится.

Тем не менее, деолигархизацию, утверждает Романенко, в Украине провести нужно. По его мнению, ее успех зависит от способности властей контролировать «Нафтогаз», провести реформы и вообще следующих шагов президента Зеленского.

Попутно гость программы напоминает, что Украина имеет не только транзит нефти и газа, но и добывает их самостоятельно, что, конечно, дает значительные средства. «Поэтому на протяжении более двадцати последних лет газовый и нефтяной бизнесы всегда были президентскими. При всех президентах и за этим стояли миллиардные интересы», - объясняет Романенко.

По словам эксперта, предыдущее руководство «Нафтогаза» своими действиями создало неблагоприятную ситуацию, когда компания, по сути, выходила из-под контроля государства. Поэтому, отмечает он, возвращение контроля над «Нафтогазом» - пока ключевая задача.

«Мало того, что мы потеряем транзит из-за «Северного потока-2», так мы еще и потеряем контроль над нефтегазодобывающей отраслью», - констатирует Романенко.

Напоминаем, Романенко предположил, что будет с задержанным в Беларуси Протасевичем.

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