Ушедшие из Нафтогаза топ-менеджеры в последнее время больше занимались сохранением Коболева в кресле, чем борьбой против строительства Северного потока-2
Об этом директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко написал в своем Facebook, передает "Хвиля".
Он отметил, что они делали это с помощью американских лоббистов и пиара в Украине - за деньги Нафтогаза, то есть за государственные деньги.
"Часто защита Коболева в кресле заключался в атаках на правительство. То есть правительство атаковали за счет компании, единственным акционером которой является правительство. Кампания против правительства в защиту Коболева помешала интересам Украины. Критику вырванных из контекста действий правительства по увольнению Коболева и Наблюдательного совета использовали, в частности, как оправдание мягкой политики в отношении России, хотя на самом деле это смягчение произошло задолго до действий правительства", - пишет Омельченко.
По мнению эксперта, было провалено направление противостояния с Газпромом, поскольку после того, как ушел Витренко и его вроде бы заменила Лана (Зеркаль, - ред.), ничего в этом направлении кроме самопиара не происходило. Омельченко подчеркнул, что Зеркаль, вопреки распространенному мнению, не имеет отношения к Стокгольмскому арбитражу, и занималась в МИД другими вопросами.
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А Гламаздин "не был идеологом, главным или единственным двигателем санкций США". Он, как отмечает Омельченко, присоединился к НАК после работы с Яценюком, когда тот ушел с поста премьер-министра, и в то время НАК уже работал в направлении американских санкций: "Гламаздин отвечал за связь с американскими лоббистами, это была преимущественно административная работа".
"Осмоловская неоднократно манипулировала фактами в коммуникации Нафтогаза, помогая вводить общественность в заблуждение относительно истинных результатов работы Коболева", - резюмировал Владимир Омельченко.
Напомним, что вчера компанию Нафтогаз покинули Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин. Их места заняли Мирон Василик и Роман Супрун.