Украинский газопоставщик "Нафтогаз" намерен удвоить усилия по противодействию строительства скандального трубопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на материал издания Цензор.НЕТ.

Новый глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что компания продолжит прилагать огромные усилия для препятствия возобновлению строительства российского трубопровода "Северный поток-2".

"Борьба с достройкой "Северного потока-2" является приоритетным направлением для НАК. Это национальная задача для Украины — сделать все возможное, чтобы "Северный поток-2" не был достроен. В последние два-три месяца мы видим некоторую пробуксовку в том, что касается применения действенных санкций со стороны США. Сейчас мы ищем новые подходы, как придать новую динамику этому процессу, учитывая смену администрации в США. Мы хотим, чтобы администрация Байдена применяла все возможности, которые предоставляет американское законодательство, которые предоставил ей Конгресс США, чтобы остановить "Северный поток-2", — заявил Юрий Витренко.

Бывший исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины рассчитывает на то, что новые подходы, которые будут применяться в Нафтогазе, помогут добиться применения действенных санкций. Юрий Витренко не сомневается в том, что уже через несколько месяцев по данному вопросу появится положительная динамика.

"Будем убеждать наших партнеров, что "Северный поток-2" является опасным геополитическим оружием Кремля, которое угрожает не только Украине, но и всему цивилизованному миру", — резюмировал Юрий Витренко.