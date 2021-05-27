Украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как будут развиваться отношения Украины и Беларуси после решения украинской власти прекратить авиасообщение с республикой

Он утверждает, что такое решение «было принято под внешним давлением».

«Нужно было делать по-другому. Есть дипломатические инструменты – они самые ключевые. Это можно было и ноту протеста вручить, и дипломатов выслать, к примеру, снизить уровень дипломатических отношений… Но ни в коем случае не трогать сейчас экономику. У нас что, все нормально в экономике? А Беларусь что, у нас плохой партнер? Скажите, пожалуйста, почему Израиль может торговать с Ираном опосредовано, а мы не можем торговать с Беларусью? Я уже молчу про другие исторические аналогии…», - говорит эксперт.

По его мнению, к этому вопросу надо было отнестись «с холодной головой».

«Одно дело – осудить, а другое дело – стрелять себе в ногу. Опять же, в вопросе осуждения надо было подойти качественно. Не просто потому, что мы идем строем вместе со всеми. Знаете, они завтра съедут с этого всего, сделают круглые глаза, скажут: «Ну, это ж диктатор… Ну что ж делать, будем с ним работать». Как всегда, ничего нового. А мы окажемся не в самой лучшей ситуации. Вот хуже всего, что бывает в такой ситуации – это когда ты идешь по чужой дороге. Идти надо своей дорогой», - сказал Бизяев.

Ранее Politeka сообщала, что Карасев объяснил, что самолет с Протасевичем посадили в пример другим протестантам.

Также Politeka сообщала, что Снегирев рассказал, чем чреват для Украины разрыв отношений с Беларусью.