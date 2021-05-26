Как пишут Vesti.ua, 25 мая Шевченковский районный суд Киева вынес решение в отношении защиты чести, достоинства и деловой репутации известного рейдера Влады Молчановой.

В качестве ответчика в деле фигурирует ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный".

Директор рынка "Столичный" Дмитрий Долгушевский рассказал, что судья по неизвестным причинам не допустил к участию в процессе официальных представителей предприятия.

"Зато в качестве представителя рынка судом (судья Саадулаев А.И.) снова по поддельным документам был допущен Кирюшин Д.А", - сказал Долгушевский, отметив, что тот не имеет никакого отношения к рынку, а был доверенным лицом во время предвыборной кампании гражданского мужа Молчановой Сергея Коровченко. Кирюшин на данный момент является юристом Влады Молчановой). Представителем истца выступал Мусиенко А.И.

"Мусиенко и Кирюшин - это лица, представляющие Владу Молчанову, они сопровождают рейдерскую атаку на Рынок Столичный", - отметил Долгушевский.

В суде состоялся процесс между двумя представителями Молчановой: Кирюшин признал исковые требования Мусиенко, и судьей было вынесено решение в пользу истца.

"Это решение – еще один незаконный документ, принятый с участием уже не только "черных" регистраторов и нотариусов (которым уже запрещен доступ в государственные реестры), но и судьи Шевченковского районного суда Киева, которое Влада Молчанова официально публикует на страницах своих СМИ", - заявляет директор "Столички".

Юридическая служба рынка подала апелляционную жалобу на незаконное решение судьи, которое еще не вступило в законную силу. Также адвокаты предоставили все доказательства и видео причастности Молчановой к рейдерской атаке на Рынок Столичный.

В судебном споре речь шла о том, что в декабре 2020 в СМИ появилась информация о причастности Влады Молчановой и Stolitsa Group к подготовке рейдерского захвата рынка "Столичный". Такую информацию суд признал такой, которая нарушает личные неимущественные права Молчановой Владиславы на уважение достоинства, чести и неприкосновенности деловой репутации. Суд обязал предприятие-ответчик опубликовать на своем сайте часть указанного решения без комментариев со своей стороны в течение трех дней.