О чём говорит мартовская акция протеста возле киевского здания Офиса президента, когда манифестанты совершили акты вандализма? Своё мнение по этому поводу высказывает артист Владимир Данилец в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина»

«Есть запретный плод, к которому нельзя подходить. Это – наш президент. Мы воспитаны в том духе, что люди, которые управляют страной, преданы своему народу. Во всяком случае, у меня в СССР было такое представление», - поделился гость программы.

Участников акции протеста Данилец назвал «бездушными, бессовестными животными». Они, по его словам, толпой нападают на тех, кто не может дать сдачи. Он напомнил, что в детстве считалось хорошим тоном драться один на один, а не толпой на одного.

«Да, у нас были драки – но было представление о честном бое. Была уличная честь, но всё-таки честь. Были палки и кулаки, но не ножи. Нас не били ни за язык, ни за веру. Нас никто не разделял. Мы говорили и пели по-украински – и песни, и вообще вся украинская культура была намного выше, чем сейчас», - говорит Владимир Данилец.

Ранее, как сообщает Politeka, он в интервью телеканалу «112 Украина» выразил уверенность, что война на Донбассе не нужна никому, кроме нескольких семей в Украине.

Также Данилец осудил языковую политику, которую проводит современное руководство Украины.