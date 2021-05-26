О чём говорит мартовская акция протеста возле киевского здания Офиса президента, когда манифестанты совершили акты вандализма? Своё мнение по этому поводу высказывает артист Владимир Данилец в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина»
«Есть запретный плод, к которому нельзя подходить. Это – наш президент. Мы воспитаны в том духе, что люди, которые управляют страной, преданы своему народу. Во всяком случае, у меня в СССР было такое представление», - поделился гость программы.
Участников акции протеста Данилец назвал «бездушными, бессовестными животными». Они, по его словам, толпой нападают на тех, кто не может дать сдачи. Он напомнил, что в детстве считалось хорошим тоном драться один на один, а не толпой на одного.
«Да, у нас были драки – но было представление о честном бое. Была уличная честь, но всё-таки честь. Были палки и кулаки, но не ножи. Нас не били ни за язык, ни за веру. Нас никто не разделял. Мы говорили и пели по-украински – и песни, и вообще вся украинская культура была намного выше, чем сейчас», - говорит Владимир Данилец.
Ранее, как сообщает Politeka, он в интервью телеканалу «112 Украина» выразил уверенность, что война на Донбассе не нужна никому, кроме нескольких семей в Украине.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Разводящийся Дзидзьо поразил Никитюк запросами своего райдера: "Слушай, как-то не по-человечески"
Новая "ссора" Ксении Мишиной с Эллертом обрастает подробностями: "Грустно..."
Дорофеева покрутила "пятой точкой", веселясь на пляже: "Ловите летнее настроение"
Лунное затмение 26 мая: названа опасность даты и что нельзя делать
Также Данилец осудил языковую политику, которую проводит современное руководство Украины.