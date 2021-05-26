Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» на канале Знай.ua рассказала о вреде и пользе от антибиотиков, а также об их ценовых тенденциях. По её словам, много людей злоупотребляет антибиотиками, что приводит к летальным последствиям

«За март к февралю цены на антибиотики украинского производства поднялись на 0,32%, на импортные выросли на 0,36%. Ранее в Минздраве говорили, что в Украине во время пандемии в 5-6 раз выросло потребление некоторых групп антибиотиков», - отметила журналистка.

По словам Завальнюк, большинство украинцев принимают антибиотики безрецептурно и без назначения от врача – для «перестраховки». Ведущая сказала, что в качестве последствия люди рискуют получить привыкание к таким препаратам.

«Во многих СМИ уже обратили внимание на данные ВОЗ. Зависимость от антибиотиков входит в десятку крупнейших угроз для здоровья. Сейчас ежегодно в мире умирает 700 тысяч человек от болезней, вызванных устойчивыми к существующим антибиотикам бактериями. Если ничего не сделать, то эта цифра составит 10 миллионов смертей ежегодно уже к 2050 году», - сказала Завальнюк.

Как отмечает ведущая, в Центре общественного здоровья указывают, что люди полагаются на антибиотики в таких серьезных состояниях как бактериальная пневмония и менингиты. Журналистка добавила, что антибиотики также спасают при сепсисе и других серьезных инфекционных заболеваниях.

«Злоупотреблять, либо перестраховываться, употребляя антибиотики, опасно для жизни. Прием антибиотиков назначают, когда заболевание не пройдет самостоятельно и может быть опасным для окружающих», - отметила журналистка.

Напомним, Politeka публиковала заявление Завальнюк, что завершается реформа управления многоквартирными домами.

Ранее для Politeka Завальнюк рассказала, что понесет за собой подорожание алкоголя.

https://youtu.be/D5gWIxTQbek