Задержание Протасевича произошло гораздо позже, чем его отлучение от «NEXTA». На это обратил внимание военный эксперт, политолог и председатель ОИ «Права справа» Дмитрий Снегирев в программе «А как на самом деле?», высказывая свое мнение относительно личности Романа Протасевича и его задержания в минском аэропорту

По мнению Снегирева, на то, что произошло недавно в Беларуси, ждали спецслужбы двух стран. Но он подчеркивает, что на данный момент Роман Протасевич является уже экс-редактором «NEXTA» и не может отвечать за политику этого сайта. В частности, эксперт напоминает, что Протасевич оставил работу в этом телеграмм-канале еще 28 сентября 2020 года.

«Но только 20 октября, фактически через месяц, спецслужбы Беларуси запрещают деятельность телеграмм-канала и признают его таким, что он влияет на дестабилизацию ситуации внутри Республики», - подчеркивает политолог.

Тем не менее, Снегирев имеет подозрения относительно того, что Протасевич знал о вероятности проведения такой акции в Беларуси. На это, считает он, указывает тот факт, что отец Протасевича работает в белорусских спецслужбах.

Попутно эксперт обращает внимание на то, как и когда вообще сайт «NEXTA» получил такую ​​огласку. Он рассказывает, что сайт работает с 2015 года, но именно освещение протестов против Лукашенко дало ему и финансирование, и популярность. На основе этого политолог и делает вывод о причинах этих событий в аэропорту. «Задержание Протасевича связано с тем, что спецслужбам Беларуси надо выяснить "откуда деньги, Зин?"», - говорит он.

Снегирев также конкретизирует, что пик резонанса телеграмм-канала приходится на 8 марта 2021, а в данный момент Протасевич уже не числился в составе его редакции. Расследование, рассказывает он, касалось состояния президента Беларуси и сильно ударило по его репутации. Тем не менее, как отмечает эксперт, телеграмм-канал получил 5 млн просмотров и стал действительно известным.

По его словам, команда редакции «NEXTA» состоит из 6 соучредителей, но белорусским спецслужбам удалось установить личность лишь 5 из них. «А 6-й, так называемый мистер «Х», их больше интересует, ведь этот мистер «Х» является источником информации», - подчеркивает Снегирев.

Также он утверждает, что журналисты-разоблачители и журналисты-расследователи - это скорее фикции, ведь они уже получают готовую информацию и только освещают ее. Поэтому, говорит Снегирев, и Протасевич может понадобиться для определенных показаний.

Напоминаем, Снегирев рассказал, чем чреват для Украины разрыв отношений с Беларусью.

Ранее Politeka сообщала о том, что Снегирев назвал причины показательного изменения риторики Турции.

https://youtu.be/KqrwcvDLyfM