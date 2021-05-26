Начальник шестого отдела Управления процессуального руководства, поддержки гособвинения и представительства в суде САП Сергей Козачина, претендующий на должность главы ведомства, фигурирует в расследовании хищений на Южно-Украинской АЭС и помогает жене-адвокату «отмазывать» преступников.



Об этом со ссылкой на свои источники в НАБУ сообщает Интернет-издание «Открытая Украина», пишет From-ua.com.

«Фигурировал в журналистских расследованиях, связанных с рассмотрением продолжающегося почти 6 лет дела о хищении при закупке оборудования для Южно-Украинской АЭС, которое расследовало НАБУ. В ходе разбирательства суд установил, что прокурор САП Сергей Козачина и детектив НАБУ Вячеслав Халявка не могли участвовать в этом уголовном производстве, поэтому все совершенные ими действия являются незаконными, а собранные «доказательства» - недопустимыми», - говорится в публикации.

Кроме того, в поле зрения правоохранителей попали и манипуляции С.Козачины с элитной недвижимостью в центре Киева.

«В квартире на Златоустовской семья проживает с 2016 года и с тех пор дважды поменялись владельцы недвижимости. Настоящим владельцем является Козачина, но переоформляет квартиру на разных людей с целью скрыть истинные доходы, поскольку средняя рыночная стоимость квартиры составляет 150 тыс $», - подчёркивается в сообщении.

Супруга кандидата на должность главы САП, адвокат Анна Козачина использует высокое должностное положение мужа для решения дел в свою пользу.

«А жена специализируется на делах о взяточничестве, незаконном обогащении, служебном подлоге, превышении власти, злоупотреблении служебным положением, преступной халатности, присвоении имущества, уклонении от уплаты налогов, и тд. Кроме того, в 2018 она скрыла от мужа доход от предоставления имущества в аренду и доход от занятия независимой профессиональной деятельностью», - отмечается в публикации.