Газотранспортная система Украины в ближайшее время может превратиться в огромный набор металлолома. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на Youtube.
«На днях государственный департамент США объявил, что снимает санкции с «Северного потока-2», в том числе с руководителя этой структуры Маттиаса Варнига, гражданина ФРГ, бывшего сотрудника Министерства государственной безопасности ГДР. Соответственно санкции остаются только в отношении нескольких российских кораблей трубоукладчиков, для которых эти санкции не имеют никакого значения», - рассказал он.
Кущ сообщил, что таким образом свершилось то, о чем многие разумные люди говорили уже последние несколько лет. Надо обратить внимание на те риски, которые у Украины могут возникнуть после запуска «Северного потока-2», считает он. К сожалению, позиция здравая, рациональная и прагматичная в Украине не в чести, соответственно, и нас вели к этой катастрофе, которая почти уже свершилась, уверен Кущ.
«Прежде всего хотел бы отметить параметры газотранспортных систем, которые на сегодняшний день транспортируют российский газ в Европу. Их обходной характер российских газопроводов начал складываться уже давно. Россия в принципе после нескольких безуспешных попыток создать газотранспортный консорциум в Украине, который бы объединял европейцев как потребителей, Украину как страну транзитера, а себя как страну продавца энергоресурсов», - рассказал он.
Кущ сказал, что после этих безуспешных попыток Россия и начала активно строить обходные газопроводы. Речь о «Северном потоке-1», который уже давно был проложен по дну Балтийского моря, о «Голубом потоке», который прошел по дну Черного моря и который соединил Россию и Турцию. Речь о «Турецком потоке», который совсем недавно был запущен, плюс газопровод Ямал-Европа, который прошел по территории Беларуси и тоже шел в обход Украины.
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Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что еще несколько лет назад говорили, что государству принадлежит примерно десять миллионов гектар земли.
Также ранее Кущ рассказывал о последствиях земельной реформы.