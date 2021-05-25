Газотранспортная система Украины в ближайшее время может превратиться в огромный набор металлолома. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на Youtube.

«На днях государственный департамент США объявил, что снимает санкции с «Северного потока-2», в том числе с руководителя этой структуры Маттиаса Варнига, гражданина ФРГ, бывшего сотрудника Министерства государственной безопасности ГДР. Соответственно санкции остаются только в отношении нескольких российских кораблей трубоукладчиков, для которых эти санкции не имеют никакого значения», - рассказал он.

Кущ сообщил, что таким образом свершилось то, о чем многие разумные люди говорили уже последние несколько лет. Надо обратить внимание на те риски, которые у Украины могут возникнуть после запуска «Северного потока-2», считает он. К сожалению, позиция здравая, рациональная и прагматичная в Украине не в чести, соответственно, и нас вели к этой катастрофе, которая почти уже свершилась, уверен Кущ.

«Прежде всего хотел бы отметить параметры газотранспортных систем, которые на сегодняшний день транспортируют российский газ в Европу. Их обходной характер российских газопроводов начал складываться уже давно. Россия в принципе после нескольких безуспешных попыток создать газотранспортный консорциум в Украине, который бы объединял европейцев как потребителей, Украину как страну транзитера, а себя как страну продавца энергоресурсов», - рассказал он.

Кущ сказал, что после этих безуспешных попыток Россия и начала активно строить обходные газопроводы. Речь о «Северном потоке-1», который уже давно был проложен по дну Балтийского моря, о «Голубом потоке», который прошел по дну Черного моря и который соединил Россию и Турцию. Речь о «Турецком потоке», который совсем недавно был запущен, плюс газопровод Ямал-Европа, который прошел по территории Беларуси и тоже шел в обход Украины.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что еще несколько лет назад говорили, что государству принадлежит примерно десять миллионов гектар земли.

Также ранее Кущ рассказывал о последствиях земельной реформы.