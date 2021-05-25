Очередной выпуск блога «Загородний говорит» политолога Тараса Загороднего посвящен деятельности Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» под руководством Клэр Споттисвуд.

«Если исходить из результатов – полностью провалена Наблюдательным советом и господином Коболевым программа наращивания украинской добычи газа. Господин Коболев обещал, что у нас будет 20 миллиардов, а она падает, уже 14 миллиардов. При этом украинский газ, который по себестоимости 80 – 100 долларов, перепродается украинцам по 300 долларов. Это все происходит под мудрым руководством госпожи Споттисвуд, которая все это утверждает, рассказывает, как прозрачно она работает», - говорит Загородний.

Ее активно защищает британское посольство, акцентирует эксперт.

Эксперт считает, что при такой эффективности существующий Набсовет не имеет смысла содержать на деньги налогоплательщиков и пользователей услугами компании «Нафтогаз Украины».

«Мое мнение – их нужно разгонять. Они вообще не имеют никакого отношения к управлению, потому что это нонсенс: на государственном предприятии, 100 процентов которого принадлежит государству, какой-то Наблюдательный совет. Набсовет – это вообще представители акционеров, но их не может быть в государственной компании, где 100 процентов украинского государственного капитала», - заявил он.

Загородний открыто говорит, что деятельность Набсовета далека от конструктивной работы на благо государства.

«Пришли красивые ребята, смотрят нагло в глаза, прикрываясь своими западными паспортами. Если господин Витренко, фанатом которого я не являюсь, все-таки решит вопрос с «Нафтогазом» и разгребет эти авгиевы конюшни, которые наворотили так называемые прозрачные и независимые западные менеджеры, - я буду его поддерживать», - делает вывод Загородний.

Напомним, государство не имеет права требовать деньги за транспортировку газа, ведь украинцы сами построили эту систему – Шахов.

Ранее Politeka сообщала о том, куда делись три миллиарда долларов, выигранные «Нафтогазом» через Стокгольмский арбитраж