Заказчиками некоторых кампаний по дискредитации главы МВД Украины Арсена Авакова являются отдельные представители Офиса президента – нарушители закона, боящиеся потерять свои позиции

Об этом со ссылкой на свои источники в ОПУ сообщает Телеграм-канал «Украина 24», передает vesti.ua

«Интересный расклад. Пообщались с нашими источниками в Офисе Президента, и вот там шепчутся, что некоторые обитатели Банковой боятся министра внутренних дел Арсена Авакова. Они чётко понимают, что при нем могут многие из них сесть. Поэтому было принято решение периодически организовывать антикампании», - говорится в публикации.

В подтверждение информации приводится одно из последних совещаний в ОПУ, в ходе которого глава государства жёстко высказался в отношении правонарушителей.

«Зеленский сказал всем, что никому пощады не будет, если среди своих будут найдены нарушители Закона, а вот принципиальность Зе они знают не понаслышке. Многие восприняли это слишком буквально и решили, что подобный план президент сможет реализовать только в паре с Аваковым. Фактически это уже сегодня рушит все существующие схемы», - подчёркивается в сообщении.

Вместе с тем, глава МВД за последнее время значительно укрепил свои позиции.

«Чем вызвал и очередную волну негодования в ОПУ. Больше всего их расстраивает, что вскоре они вовсе не смогут «зарабатывать» на стороне. Поговаривают, что многие уже откровенно начинают боятся заседаний СНБО из-за возможности увидеть там свои фамилии», - говорится в публикации.