Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив, вошедший в финальный список кандидатов на должность главы САП, уличен в недостоверном декларировании,дружбе с криминалитетом и участием в громких делах, завершившихся "договорняками"
Об этом сообщает Телеграм-канал со ссылкой на свои источники в НАБУ, информируют
"Имя его прочно связано с делом "янтарных прокуроров", газовым и энергетическим делам экс-депутатов Онищенко и Мартыненко, а также местным криминалитетом. Почему Симкив не ответил за разворовывание недр и почему на сегодня он один из претендентов на должность главы САП? СМИ, активисты (в том числе и пострадавшие от нападения неизвестных – Ред.), журналисты-расследователи единогласно утверждают: Симкив небезосновательно подозревается в служебной халатности, превышении власти, взятках, недекларировании, "крышевании" добычи полезных ископаемых, разглашении данных досудебного следствия", - говорится в публикации.
Кроме того, прокурор не считает нужным давать пояснения журналистам о несоответствии своего имущественного состояния.
"Неработающие жена и свекровь обзавелись элитными квартирными метрами, у самого прокурора появился, потом сгорел при неизвестных обстоятельствах автомобиль BMW, но ездить на чем-то надо, поэтому – есть AUDI. Не комментирует антикоррупционный прокурор и дружбу своей жены с семьей ровенского криминального авторитета Андрея Федорчука", - подчеркивается в публикации.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Каменских удивила подробностями скандалов с женатым Потапом: "До выдирания волос"
51-летняя Лопес в одном корсете с блестками утерла нос молодым танцовщицам: "Грех скрывать это"
Заливако после финала "Холостяка" неожиданно пожалел о своем выборе: "Я был не прав..."
Украинские студенты разбились в ДТП, последние снимки влюбленных: "Были счастливы вместе"
При этом в сообщении отмечается: "В целом, карьера и профессиональный рост этого конкретного представителя надзорного ведомства лишь отображает украинские прокурорские реалии – во всех громких делах засветился, но "прошел между капельками"".