Сергей Курченко вместе с поддерживающим его Михаилом Добкиным в глазах футбольной общественности Харькова до сих пор являются убийцами большого футбола в Первой столице

«Чемпионство — наша главная цель во внутренних соревнованиях. Мы понимаем, что это лишь начало большого пути «Металлиста», пишет matchday.

Эти слова Сергея Курченко датированы декабрем 2013 года, а уже следующей осенью «Металлист» ждал громкий провал в Лиге Европы — 6 поражений в 6 матчах с командами калибра «Локерена» и «Легии». То, что болельщикам харьковского клуба могло присниться только в кошмарном сне, они увидели в реальности.

Ныне беглый экс-президент харьковского клуба не стеснялся громких слов, но болельщики всегда относились к его высказываниям скептически по одной простой причине — они всегда расходились с делами.

Ровно как и к словам на то время главы Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина, который уверял общественность в следующем: «Сергей Курченко, который сделал заявление о развитии команды на официальном сайте ФК «Металлист», изложил свое видение будущего «Металлиста», который наверняка сделает все из того, что он сказал, в том числе доведет до логического завершение приобретение стадиона «Металлист».

В итоге и Курченко, и Добкин в глазах футбольной общественности Харькова являются убийцами большого футбола в городе. Отсутствие топовой команды и громких побед в еврокубках, разрушенная инфраструктура и пустые трибуны на второразрядных соревнованиях — вот то наследие, что оставили Сергей Курченко вместе с поддерживающим его Михаилом Добкиным для харьковчан.