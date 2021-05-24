Зеленский решил идти на перевыборы этой осенью и стоит рассчитывать на его победу. Такое мнение высказал политолог Михаил Чаплыга в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Эксперт отмечает, что на пресс-конференции Зеленский сделал важный посыл: этой осенью он собирается идти на перевыборы. Тем не менее, Чаплыга считает, что это был скорее намек, старт, а четко свои намерения президент произнесет позже, ближе ко Дню независимости Украины.

«От этого старта, на самом деле, сейчас ничего не зависит, то есть ну вышел он, что нужно, а нужно показать, что он индустриальный», - рассуждает политолог. Этим, по его мнению, и мотивируется выбор локации для пресс-конференции - «Антонов», авиастроительный завод. Как объясняет Чаплыга, этим Зеленский пытался показать свои намерения строить индустриальную Украину.

Тем не менее, Чаплыга негативно комментирует положение этого завода и вообще авиастроение в Украине. Он отмечает, что ранее завод выпускал самолеты, а сегодня уже строительство гироскопа является невыполнимой задачей для государства. «Там студия теперь, того самого Игоря Валерьевича Коломойского», - добавляет эксперт.

Подытоживая, он отмечает, что украинцы вполне могут снова отдать свои голоса Зеленскому. А в деятельности самого президента Чаплыга обращает внимание на объединение трех ветвей власти в одну, что со своей стороны усложняет государственное управление.

Напоминаем, Чаплыга рассказал, как олигархи правят страной.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга предупредил об опасности переманивания украинцев на российское телевидение.