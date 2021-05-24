Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно вмешаться и предотвратить рейдерский захват «Броварского завода пластмасс», поскольку речь идет о национальной безопасности. Об этом в своем блоге на Comments.ua заявил Игорь Рейтерович, политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития.

Политолог напомнил, что 20 мая в Киеве прошли массовые акции протеста, организованные общественными организациями, работниками и акционерами «Броварского завода пластмасс».

«Цель мероприятия – привлечь внимание властей к попытке рейдерского захвата предприятия, предпринятой группой украинского олигарха Виктора Полищука. Персонажа, кстати, не только весьма известного в узких кругах, но чрезвычайно токсичного – как с политической, так и экономической точки зрения», - отметил И. Рейтерович.

По его словам, жена В. Полищука – родственница бывшего премьер-министра и президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Сам В. Полищук был на хорошем счету у власти во время режима Януковича и теперь, судя по всему, пытается это влияние вернуть. Не без помощи России.

Также эксперт отметил, что В. Полищук является фигурантом нескольких уголовных дел. Первого - о выводе полутора миллиардов с банка «Михайловский» на обычную компанию, что привело к банкротству нескольких десятков тысяч вкладчиков. Второго - о присвоении 94,6 га земли в Броварах. Третьего - о многочисленных скандальных тендерах на государственных закупках.

«Ну а сегодня Полищук пытается просто забрать «Броварской завод пластмасс» – одно из градообразующих предприятий в Броварах. Протестующие опасаются, что для этого он использует так называемых «черных» регистраторов, а также готов будет пойти на силовой сценарий - с использованием титушек для захвата предприятия и т.п.», - отметил И. Рейтерович.

И напомнил, что в составе соучредителей последнего присутствуют… граждане США.

«Хорошая у нас защита инвестиций получается, правда? Тем более, что Полищук не собирается сохранять завод, его цель - территория, которую он занимает. Ведь на ней можно такой комплекс отгрохать - что жилой, что торгово-развлекательный. А город потеряет постоянный доход в бюджет и возможности для стабильного развития. Но олигарха это, видимо, не сильно волнует. Главное - нахапать побольше и побыстрее», - не скрывает возмущения политолог.

Учитывая вышесказанное, И. Рейтерович считает, что ситуация с броварским заводом требует немедленного вмешательства Президента, поскольку речь идет и о защите прав украинских граждан, и о противодействии коррупции, и о защите иностранных инвесторов, и о национальной безопасности.

«На пресс-конференции, посвященной двухлетию своего президентства, Владимир Зеленский много говорил о том, что он является гарантом Конституции, готовым отстаивать права как украинских граждан, так и иностранных инвесторов в Украине. В том числе – в контексте противодействия влиянию страны-агрессора, которая не только атакует нас извне, но и подрывает стабильность государства изнутри – прежде всего, через пророссийских олигархов и коррумпированные элиты. Пора переходит от красивых слов на пресс-конференции к делу и наводить порядок в стране», - подытожил политолог.