Политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» заявил, что низкое качество нашего телевидения может привести к переманиванию людей на российское. По его мнению, российское телевидение более глобальное, что подкупает зрителей.
«Очень многих в Украине из-за жадности отрезали от украинских каналов. И куда товарищи пошли? Правильно, они пошли смотреть российское телевидение. Да, и на западной, и центральной, и восточной. А теперь представьте, что люди переключились и увидели тот запретный и глобальный мир», - отметил Чаплыга.
По словам политолога, украинское низкокачественное телевиденье может привести к тому, что много людей начнет смотреть российское телевидение, а там присутствуют антиукраинские нарративы, что нанесет вред нашей стране. Как отметил эксперт, российское телевидение показывает цельную картину мира, хоть и сквозь призму пропаганды, а украинское телевидение сосредоточено на локальных проблемах.
«Я себя заставил 6 часов подряд смотреть СNN. Вы ничего не знаете о пропаганде до тех пор, пока не включили СNN. Поверьте, та у нас просто очаги демократии и независимости медиа, по сравнению с тем, что я увидел на СNN», - подчеркнул эксперт.
По мнению Чаплыги, каналы типа СNN представляют точку зрения своего демократического или республиканского меньшинства. Как отметил эксперт, именно эта конкуренция точек зрения рождает демократию.
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Напомним, Politeka публиковала заявление Чаплыги, что поколение юзеров сносит поколение разработчиков.
Ранее для Politeka Чаплыга рассказал о перспективе объединения украинце в одно целое.