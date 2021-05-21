Политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» заявил, что низкое качество нашего телевидения может привести к переманиванию людей на российское. По его мнению, российское телевидение более глобальное, что подкупает зрителей.

«Очень многих в Украине из-за жадности отрезали от украинских каналов. И куда товарищи пошли? Правильно, они пошли смотреть российское телевидение. Да, и на западной, и центральной, и восточной. А теперь представьте, что люди переключились и увидели тот запретный и глобальный мир», - отметил Чаплыга.

По словам политолога, украинское низкокачественное телевиденье может привести к тому, что много людей начнет смотреть российское телевидение, а там присутствуют антиукраинские нарративы, что нанесет вред нашей стране. Как отметил эксперт, российское телевидение показывает цельную картину мира, хоть и сквозь призму пропаганды, а украинское телевидение сосредоточено на локальных проблемах.

«Я себя заставил 6 часов подряд смотреть СNN. Вы ничего не знаете о пропаганде до тех пор, пока не включили СNN. Поверьте, та у нас просто очаги демократии и независимости медиа, по сравнению с тем, что я увидел на СNN», - подчеркнул эксперт.

По мнению Чаплыги, каналы типа СNN представляют точку зрения своего демократического или республиканского меньшинства. Как отметил эксперт, именно эта конкуренция точек зрения рождает демократию.

Напомним, Politeka публиковала заявление Чаплыги, что поколение юзеров сносит поколение разработчиков.

Ранее для Politeka Чаплыга рассказал о перспективе объединения украинце в одно целое.