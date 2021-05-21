Сегодня в украинскую политику зашли гастарбайтеры, которые не являются профессионалами, но выгодны действующей власти. Об этом в эфире программы Юрия Романенко «Романенко Беседы» заявил руководитель партии «Сила Нации» и общественной организации «Защита и помощь» Андрей Пелюховский.

Он отрицает расхожее утверждение, что в стране нет специалистов, способных грамотно управлять.

«У нас много специалистов! Но назначение происходит не по профессионализму, а по партийной принадлежности. Как у нас выборы происходят? По телевизору, люди смотрят ТВ, а там монолог, диалога нет. Как дается оценка? Вроде бы хорошо одет, красиво говорит, вроде бы порядочный. У меня теща не знает, что такое ВВП. Поэтому, когда идет бред и рассказывают политики, которых я знаю лично, не понаслышке, а сталкивался, - им верят», - говорит он.

Эксперт описывает смену власти как чередование политических сил, которые используют ошибки друг друга для собственного продвижения.

«У нас получается так: сегодня он – власть, завтра – оппозиция. Потом наоборот, представитель оппозиции на антирейтинге власти заходит в действующую власть. Произошла чехарда. Посмотрите, за четверть века почти одни и те же. Я не имею в виду тех политический хлам, который забежал сюда. Это гастарбайтеры, их просто туда завели, чтоб они нажимали кнопочку. Они дешевле, понимаете!», - делает вывод Пелюховский.

Напомним, Пелюховский посоветовал Украине воспользоваться опытом султана Омана.

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