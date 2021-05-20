Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что увольнения министров открывают дорогу к формированию третьего правительства президента Украины Владимира Зеленского

“Эти увольнения - они открывают дорогу к формированию третьего правительства Зеленского. Если будет назначен (а скорее всего - это произойдет) тот же Любченко на должность вице-премьера, министра экономики, скорее всего - он следующий премьер. Это прямая дорога к третьему правительству. Третьему новому правительству”, - сказал Руслан Бортник.

Он отметил, что первое правительство было правительством прозападных “владореформаторов”. Второе - это правительство Дениса Шмыгаля: правительство стабилизации, ориентированное на внутриполитические круги.

“А вот третье правительство, которое сейчас сформирует Зеленский, одалживая у северных соседей технологию - это уже правительство, задача которого будет сформировать условия для переизбрания Зеленского на второй срок. Фигура Любченко очень похожа на фигуру Мишустина. Он тоже с налоговой пришел и “дорос” до премьер-министра. Тоже достаточно молодой, современный, хорошо разбирающийся в технологиях. И потенциальная “мишустизация” украинского правительства - она действительно может иметь место. И действительно - Любченко вполне может стать премьер-министром”, - добавил Бортник.

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