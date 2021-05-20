Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, как Наблюдательный совет Нафтогаза назначал большую заработную плату правлению, а правление Наблюдательному совету, и они друг друга хвалили.

Как передает «Хвиля», об этом он сказал в эфире программы Energy Freedom с Андреем Куликовым.

По словам Куликова, Госаудитслужба провела проверку и выявила нарушения и недополучение государством от деятельности Нафтогаза около 75 миллиардов гривен.

«Результаты были достаточно негативные. На мой взгляд, Наблюдательный совет нарушил принцип баланса интересов. Он всегда стоял на стороне правления, а не Кабмина. Мне кажется, не правильно, он должен исполнять функцию интересов, а не поддерживать одну из сторон. Наблюдательный совет назначал большую зарплату правлению, а правление Наблюдательному совету, и они друг друга хвалили, и было вроде бы все хорошо, была такая круговая порука, которая не способствовала позитивной работе компании. Нужно серьезно изменить состав Наблюдательного совета, и сейчас уже принято решение, что он будет работать близко года… У нас состоялась теневая механизация…», – объяснил он.

Тем временем, трижды генеральный директор Укргаздобыча (1998-2009) Илья Рыбчич рассказал о негативных последствиях работы Нафтогаза.

«Добыча газа упала, Укргаздобыча не только газу, а и конденсату и нефти, порядка 750 тыс. тонн, пропан бутану 250 тыс. тон, сейчас 100 с чем-то. Электроэнергии – 10 МВт. Если посчитать потери от снижения конденсату, добычи газу, пропан бутану, электроэнергии, то колоссальные потери понесла компания. Не вижу абсолютно никаких достижений. Дальше касательно того, прибыльная ли компания… Если посчитать так, как у нас когда-то считали, то конечно компания была бы прибыльная, имела порядка 20 млрд грн, отдала бы в бюджет 19% средств этих… Всегда прибыль наращивали за счет того, что увеличивали добычу и реализацию продукции, а теперь прибыль идет за счет увеличения цены уменьшения всех показателей производственных. Я не думаю, что это достижение…», – сказал Рыбчич.

Как мы писали ранее, эксперты рассказали о том, как запуск российского трубопровода «Северный поток-2» может повлиять на работу Нафтогаза.

Так, заслуженный энергетик Украины Юрий Продан подчеркнул, что это будет серьезной проблемой как для энергетической проблемы Украины, Европы, так и для дальнейшего существования Нафтогаза и Укргаздобычи.

А председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков заявил, что нет сомнений в том, что «Северный поток-2» достроят, и это скажется на объемах транспортировки российского газа в Европу через Украину.