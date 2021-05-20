Как передает «Хвиля», об этом они сообщили в эфире программы Energy Freedom с Андреем Куликовым

По словам энергетического эксперта, директора специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, несмотря на признание акционером работы Наблюдательного совета неудовлетворительной, пятерых ее членов переизбрали на год.

«Однако были ли определены задачи, директивы представителей государства в этой Раде? Насколько мне известно, нет. Нет, они так и остались без задач, потому как можно прокомментировать их работу? Как определить, представляют ли они действительно интересы в этой Раде? В этом плане, как по мне, нужно выбирать членов Наблюдательных советов под конкретные задания, и предусмотреть ответственность за их невыполнение. Это предлагал Витренко (новоназначенный глава НАК «Нафтогаз Украины Юрий Витренко, - ред.) на должности министра энергетики, будет ли он сейчас придерживаться этого мнения, сложно ответить», - сказал он.

При этом Рябцев подчеркнул, что никакой реформы не состоялось, а свидетельством является замена руководителя Нафтогаза Андрея Коболева на Юрия Витренко «очень странным способом».

Тем временем, председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков отметил, что Наблюдательный совет должен определить политику компаний, должен внедрять политику компаний, контролировать работу правления компаний в режиме онлайн, а также периодически заслушивать отчеты руководителей.

Плачков также выразил мнение, что Наблюдательный совет должен формироваться исключительно из украинских специалистов, но, при этом не должны игнорироваться иностранные специалисты.

В свою очередь трижды генеральный директор Укргаздобычи (1998-2009) заявил, что выступает за то, чтобы Наблюдательный совет был независим.

«Касательно Наблюдательного совета, я за то, чтобы он был независим. Я со своего опыта знаю, как растягивали эту компанию, с утра начинались приходы депутатов, и заканчивались поздним вечером. Однако она должна иметь такие определенные директивы, где должны быть производственные показатели, и они должны быть записаны главой правления, а у него этих показателей нет».

По словам Заслуженного энергетика Украины Юрия Продана, Наблюдательный совет должен быть и есть четкие указания по этому.

«Есть четкие указания, профессиональные люди по соответствующим направлениям деятельности субъекта хозяйствования, который несет серьезную работу и определенную социальную функцию. Если не будет таких изменений, все будет находиться в таком болоте, в котором было в предыдущие годы», – объяснил он.

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