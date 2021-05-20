Эксперты рассказали о главных причинах замены главы НАК «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева на Юрия Витренко и объяснили, что из этого последует

Как передает «Хвиля», об этом они сообщили в эфире программы Energy Freedom с Андреем Куликовым.

Так, по словам эксперта по вопросам энергетики украинского института будущего Андриана Прокипа, явных причин для отстранения Наблюдательного совета Нафтогаза и увольнения главы правления Андрея Коболева, было несколько. Среди них: первое – цена на газ, которая не устраивала правительство, второе – провал программы наращивания газодобычи, третье – финансовый ущерб и отсутствие дивидендов в государственный бюджет. Со стороны Набсовета – это неудовлетворение государством работой совета. Фактически то, что Наблюдательный совет не сформировал свое неудовлетворение правлением, а наоборот, неформально одобрял работу правления.

«Еще один такой пункт то, что Наблюдательный совет, который является ответственным за подготовку годового отчета и подачи его в срок не меньше чем за 30 дней до граничной даты заседания собрания акционеров, подал этот отчет за три дня, если я не ошибаюсь, чем фактически поставил собственника в затруднительное положение. Когда он не мог изучить отчет, и изменить его на свое рассуждение, и внести дополнительные пункты в план акционерного собрания. Есть коллизии в законах, которые регулируют работу Набсовета… Государство могло сделать это другим способом, не так быстро, с другими разъяснения, и это не вызвало бы таких дискуссий. Конечно, чего-то критического не произошло. Есть недовольные стороны, это в первую очередь экс-глава правления и бывшие чиновники Нафтогаза, которые являются его сторонниками. Компания продолжила свою работу, и по факту в Нафтогазе не произошло какого-то переворота или революции», – рассказал эксперт.

При этом Прокип выразил мнение, что вряд ли последуют какие-то серьезные негативные изменения в работе Нафтогаза. Он также подчеркнул, что принципы работы Юрия Витренко известны.

«Я не думаю, что будут какие-то серьезные негативные изменения в работе Нафтогаза. Принципы работы Витренко нам известны. Он пришел с Коболевым в 2014 году, они оба сторонники рыночных подходов и ожидать, что Витренко начнет какие-то кардинальные изменения, революцию в Нафтогазе, которые не будут отвечать рыночным условиям или корпоративному правлению, я не думаю. Более того, сам Витренко попал в ситуацию, когда планка требований к нему является завышенной и соответственно, он будет пытаться не попасть в ту ситуацию, в которой оказался Андрей Коболев. Ему (Витренко, - ред.) нужно будет продемонстрировать фактически, лучшую эффективность и выучить ошибки, которые были допущенные в прошлые годы», – объяснил Прокоп.

Тем временем, заслуженный энергетик Украины Юрий Продан отметил, что у нового руководителя Нафтогаза нет никаких возможностей менять ту политику, которую проводила компания в последние годы. По его словам, подходы Витренко достаточно праграматичные.

«К сожалению, я не вижу в ближайшей перспективе, что что-то может измениться в этой системе корпоративного управления. Мы дошли к такой ступени безответственности или наоборот, ответственности перед нашими кредиторами, что я уже не знаю, что нужно будет согласовывать. Я когда работал не в одном преступном правительстве, то никогда в переговорах с нашими партнерами не стоял вопрос конкретных граждан, которые должны управлять Нафтогазом, а только вопрос о выполнении каких-то показателей», – отметил Продан.

А вот генеральный директор ООО «Нефтегазстройинформатика» Леонид Униговский заявил, что ему не очень нравится, как была проведена замена руководства Нафтогаза.

«Как была проведена замена руководителя, мне не очень нравится. Нужно было проводить по нормальной процедуре, а не так, как сделали. Исключили, потом возобновили. А перед этим охарактеризовали работу Набсовета, как неудовлетворительную», – сказал он.

Кроме того, Униговский обратил внимание на то, что у Витренко есть интересные идеи, однако возникает вопрос в том, сможет ли он их реализовать.

«Через 4 месяца начинается отопительный сезон, а от того, как сработает Нафтогаз, зависит, будем мы с теплом, или нет. Нужно было бы поменять статуты перед проведением конкурса…», – добавил гендиректор ООО «Нефтегазстройинформатика».

Следует отметить, что 28 апреля, правительство уволило Андрея Коболева с должности главы НАК «Нафтогаз Украины». На его место назначили Юрия Витренко.