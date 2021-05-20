С 2016 года Украина имела все возможности нарастить добычу собственного газа, но из-за попустительства бывшего руководства Нафтогаза потеряла драгоценное время

Так эксперт Енергетика Ua Виталий Кулик пишет в своей статье для Хвилі Хто і чому про@бав «Північний потік-2».

Анализируя не готовность Украины к планам США пойти Германии на уступки по вопросу Северного потока-2, Кулик отметил, что Нафтогаз не сделал ничего для подстраховки на случай такого развития событий.

По мнению аналитика, нынешние частные газодобывающие компании и частные облгазы не заинтересованы в росте добычи государственных структур, они заинтересованы в хаосе на рынке, в существовании "серых" схем, когда с НАК "Нафтогазом" можно "порешать".

Кулик заявляет, что перечисляемые им в статье схемы позволяют олигархам получать сверхприбыли. Это происходит на фоне того, что сам Нафтогаз провалил правительственную программу увеличения добычи газа с 2016 года.

"Кого за это благодарить? Не Андрея Коболева и Наблюдательный совет НАК "Нафтогаза"?", - пишет эксперт.

"С 2016 мы вполне могли нарастить добычу собственного газа и не быть критически зависимыми от импорта, а следовательно и от строительства Россией обходных газопроводов, таких как "Северный поток-2", - резюмировал он.