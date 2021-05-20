Экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий был отправлен в отставку Верховной Радой во вторник, 18 мая. Официальная причина увольнения - неудовлетворительная работа министерства и «Укрзализныци», однако у «Слуги народа» были и другие причины желать отставки Криклия, пишет «Апостроф».

В частности, по словам источников издания, Криклий на посту был занят системным выстраиванием схем, которые при этом никак не компенсировались реформами ни на одном из вверенных Мининфрастурктуры направлений.

«За исключением дорожного строительства, коммуникацию по которому полностью замкнул на себя Офис Президента и «Укравтодор», в других отраслях системных прорывов за последние несколько лет так и не было замечено. Ни в авиации и строительстве аэропортов, ни в речных перевозках, ни в системе габаритно-весового контроля, ни уж тем более в железнодорожных - как пассажирских, так и грузовых - перевозках, портовых грузоотправлениях Украина не стала ни региональным лидером, ни даже «динамично развивающимся» игроком международного рынка», - отметило издание.

Министерство не смогло привлечь в страну инвесторов, а концессионные инициативы, которые предлагал Криклий, были заблокированы в судах. Многие из планов бывшего министра подверглись критике со стороны представителей бизнеса, которые обвиняли главу Мининфраструктуры в создании коррупционных схем.

Как объясняет СМИ, ему приписывали участие в схемах с сертификацией газобалонного оборудования, а также причастность к незаконной регистрации в Украине автомобилей Volkswagen, списанных в Германии после скандала с сокрытием реального уровня выброса вредных веществ.

В рамках расследования схемы с газобалонным оборудованием против министра Криклия ГБР открыло уголовное производство. В июне 2020 года эта схема стала причиной первого сбора подписей за отставку Криклия в парламенте.

Уже после увольнения Криклий рассказал, что передаст своему преемнику «план-проспект» по работе с отраслью, в котором уже заложены некие «реформы».

«Впрочем, экс-министру впору не раскидываться планами и не рассылать резюме в международные корпорации на должность консультанта по Восточной Европе. А начать искать хорошую адвокатскую компанию, ведь последствия его двухлетней деятельности на посту чиновника не исключено что очень скоро могут обернуться для Криклия уголовными делами», - резюмировало издание.

Напомним, ранее СМИ называли Криклия одним из организаторов коррупционной схемы в сфере дипломирования украинских моряков.