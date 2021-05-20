Об этом написал экономист, эксперт Украинского института будущего Даниил Монин, приведя в подтвеждение соответствующий график в своем Facebook, пишет "Хвиля".
"Неадекватность зарплат и результатов работы менеджмента и наблюдательного совета Нафтогаза в одной картинке", - написал он.
Данные из финансового и экономического анализа Верховной Рады Украины).
В частности, из графика видно, что уровень зарплат превышает показатели госкомпаний Литвы, Польши и Румынии почти в два раза. И значительно выше, чем в Польше и Британии. Также уровень зарплат правления компании непропорционален средней зарплате в Украине, в разы превышая показатели в указанных странах.
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А на нижней таблице видно, что добыча газа в Украине неуклонно падает с 2018 года.