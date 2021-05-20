Уровень зарплат менджмента и Наблюдательного совета Нафтогаза значительно превышает показатели в других странах. В то же время, уровень добычи газа в Украине за это время только сокращался.

Об этом написал экономист, эксперт Украинского института будущего Даниил Монин, приведя в подтвеждение соответствующий график в своем Facebook, пишет "Хвиля".

"Неадекватность зарплат и результатов работы менеджмента и наблюдательного совета Нафтогаза в одной картинке", - написал он.

Данные из финансового и экономического анализа Верховной Рады Украины).

В частности, из графика видно, что уровень зарплат превышает показатели госкомпаний Литвы, Польши и Румынии почти в два раза. И значительно выше, чем в Польше и Британии. Также уровень зарплат правления компании непропорционален средней зарплате в Украине, в разы превышая показатели в указанных странах.

А на нижней таблице видно, что добыча газа в Украине неуклонно падает с 2018 года.