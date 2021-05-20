Украинцы с 5 пяти областей до сих пор не получили компенсаций за свои паи, которые государство изъяло для строительства стены на границе с Россией, так называемого "Европейского вала"

Государство принудительно отобрало у них землю и не предоставила никаких компенсаций.

Об этом во время пятой сессии девятого созыва Верховной Рады Украины заявил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов, информирует Обозреватель.

"С этой трибуны я обращался к вам неоднократно: проедьтесь по Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине — где соединяется украинская земля с российской землей. Туда, где проведен "Европейский вал". У людей отобрали право на свою землю, которая их кормила, и никто до сих пор не решил этот вопрос. Люди голодают", — отметил Сергей Шахов.

По его словам, этот вопрос игнорируется властями годами.

"Я еще раз обращаюсь от всех этих людей в этот зал, к каждому народному депутату, пока еще есть мажоритарщики, решить этот вопрос. Дайте компенсацию людям, дайте им денег на хлеб", — подчеркнул нардеп.