Украинцы с 5 пяти областей до сих пор не получили компенсаций за свои паи, которые государство изъяло для строительства стены на границе с Россией, так называемого "Европейского вала"
Государство принудительно отобрало у них землю и не предоставила никаких компенсаций.
Об этом во время пятой сессии девятого созыва Верховной Рады Украины заявил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов, информирует
"С этой трибуны я обращался к вам неоднократно: проедьтесь по Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине — где соединяется украинская земля с российской землей. Туда, где проведен "Европейский вал". У людей отобрали право на свою землю, которая их кормила, и никто до сих пор не решил этот вопрос. Люди голодают", — отметил Сергей Шахов.
По его словам, этот вопрос игнорируется властями годами.
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"Я еще раз обращаюсь от всех этих людей в этот зал, к каждому народному депутату, пока еще есть мажоритарщики, решить этот вопрос. Дайте компенсацию людям, дайте им денег на хлеб", — подчеркнул нардеп.