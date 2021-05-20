Фото Эммануэля Макрона в машине
На днях очевидцы запечатлели фото загадочного кортежа на улицах Киева. Во главе автомобиль DS 7 Crossback c французскими номерами – точно такой же есть в автопарке президента Франции Эммануэля Макрона.
Предположительно, президентский кортеж с мигалками проехался по центру: двигался по Большой Васильковской и до Банковой. Конечную точку визита запечатлеть не удалось. Несмотря на очевидный статус кортежа, улицы не перекрывали и не ограничивали общее движение, пишет "Сегодня".
Вот, что говорят очевидцы:
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"Сегодня по Большой Васильковской промчался кортеж с автомобилем на французских номерах.. Я так понял, какой-то чиновник из Франции приехал. Охрана, полицейские машины, в общем, все по статусу".
В государственных источниках нет информации о политических гостях. Пока непонятно, чей это кортеж. Действительно ли в столицу приехал Эммануэль Макрон? И если визит действительно состоялся, то почему это хранят в тайне? Следим за развитием ситуации.