Вмешательство западных государств во внутренние дела Украины несет не столько благ, сколько угроз. Это мнение высказал экономист и политолог Тарас Загородний в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«В данном случае западные страны видят, что перед ними толпа лохов. Почему бы не забрать экономику, условно говоря?», - описывает экономист ситуацию с западным вмешательством.

В то же время страстным поклонникам стран Запада Загородний советует смотреть не только на США, Германию и Южную Корею, но и на Латинскую Америку, Гондурас и Пуэрто-Рико. Ведущий программы отмечает, что Украину пытаются построить по модели Латинской Америки. Экономист с этим мнением согласен и только добавляет: «Только скорее не Чили, а вот именно Гондураса». Он указывает, что Украина в этом контексте совсем не похожа и на Бразилию, которая этот период уже прошла.

Загородний обращает внимание на период, когда Соединенные Штаты начали проявлять свою активность в отношении Украины и в Украине, а это был 2014 год. Попутно он вспоминает и назначение Яресько на должность министра финансов, и Абромавичуса.

«Ребята пришли с очень красивой идеологией, что во всем виновата коррупция. Как будто коррупции нет нигде в мире, кроме как у украинцев», - возмущается эксперт. Он также отмечает, что несмотря на рассказы в западных университетах о честности политиков, многие из них работают лоббистами. А лоббизм, как говорит Загородний, это тоже коррупция.

Напоминаем, Загородний рассказал, куда Наблюдательный совет Нафтогаза тратит украинские деньги.

Ранее Politeka сообщала о том, что Загородний сообщил о намерениях Ирана относительно Украины.