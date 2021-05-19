Ольга Пищанская поехала в Запорожье лично читать тренинги

Об этом пишет Знай.юа со ссылкой на Политраду.

Глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская решила по-новому прочитать профильный закон о возглавляемом ею ведомстве. Вместо того, чтобы заниматься вопросами защиты экономической конкуренции, она «инспектирует» объекты Большого строительства. При этом даже в регионе ее визит воспринимают как шуточный, поскольку максимальный уровень чиновника, которого ей выделили в сопровождение - это советник главы ОГА. И тот склонен к непристойностям.

В понедельник, 17 мая, Служба автомобильных дорог Запорожской области опубликовала на своей странице пост о визите главы АМКУ Ольги Пищанской на главный инфраструктурный объект области: строительство легендарных мостов-долгостроев. На фото видно, как глава АМКУ внимательно рассматривает схему моста и даже зачем-то забралась на верхнюю точку одной из опор. Судя по фотографиям и по описанию к фото, ее сопровождают глава Запорожской САД Олег Галич и его заместитель Александр Шандыба. Кроме того, вместе с Ольгой Пищанской экскурсию внимательно слушает свежеиспеченный советник главы Запорожской ОГА по вопросам инфраструктуры Александр Власюк. На одной из фотографий уверенный в себе хозяйственник даже нежно приобнял столичную чиновницу, видимо рассчитывая на более личное общение после завершения осмотра мостов. К сожалению, более высокого ранга чиновников для сопровождения госслужащего уровня министра в области не нашлось.

В рабочей поездке главы АМКУ на строительство моста нет ничего зазорного, если бы не одно но: это вообще никак не входит в ее полномочия по обеспечению экономической конкуренции в стране и выглядит как праздная туристическая поездка к достопримечательностям.

Более того, за этим визитом «маячит» огромный конфликт интересов. Дело в том, что тендер «Укравтодора» на строительство моста через Днепр в Запорожье стоимостью более 12 млрд грн., объявленный в 2020 году, неоднократно оспаривался участниками, которые не смогли победить в нем. Коллегия АМКУ - это орган, который рассматривает такие жалобы. Комитет проводил расследование по поводу сговора на этой закупке. И независимо от его результатов такая «инспекция» может трактоваться как желание главы АМКУ встать на ту или иную сторону в прошлом или в будущем споре. А это прямое нарушение антикоррупционного законодательства и законодательства о конфликте интересов.

Еще один интересный факт: Ольга Пищанская посетила объект одной из турецких компаний дорожного строительства - Onur Taahhut. В то время как другая компания - конкурент «Онура» Özaltın Holding - не может месяцами зайти в Запорожскую область именно из-за постоянного блокирования со стороны АМКУ.

Поэтому признать, что поездка была не рабочей, а туристической - лучший выход из ситуации для Ольги Пищанской, чтобы избежать обвинений в подыгрывании кому-либо.

А после этой турпоездки уже состоялся действительно рабочий визит в мэрию Запорожья, где глава АМКУ с коллегами провели «тренинг» для представителей местного самоуправления. А в переводе с канцелярита - рассказали, как правильно использовать госпомощь при строительстве объектов инфраструктуры, чтобы АМКУ их скандально не блокировал, как это получилось с аэропортом «Днепр». Тактика, безусловно, интересная: один город лишить финансирования, не выезжая из офиса в Киеве, а другому провести образовательную лекцию на месте, хотя проблем тут особо не намечалось. Более того, за практику работы глав АМКУ это вообще, пожалуй, первый такой визит с персональными наставлениями для мэра. Тем более, что, по словам Владимира Буряка, с аэропортом и госбанками уже давно «порешали». А анонсы дальнейших таких вояжей по регионам в то время, как в столице Пищанскую ждут многомиллиардные расследования против монополистов национального уровня - вообще оставляет массу вопросов без ответов.

По всей видимости, Ольга Пищанская, сестра которой, напомним, некогда управляла делами Президента Зеленского в Италии, очень уверенно чувствует себя на этой должности и не особо задумывается над рисками, которые несут с собой праздные визиты и случайные связи в ходе таких визитов.