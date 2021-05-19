США могут пойти на уступки Германии по Северному потоку-2, так как преследуют свой национальный интерес. А именно - укрепление отношений с Германией и Европой на фоне обострения с Китаем.

Об этом политический эксперт Юрий Романенко рассказал, комментируя сообщения о возможности отказа Администрации в Вашингтоне от санкций против немецкого оператора Северного потока-2, пишет "Хвиля".

"Мы должны были делать то, что зависит от нас и ставить во главу угла приоритет нашей независимости. Украина должна была увеличивать добычу газа. Если бы мы увеличили внутреннюю добычу, то мы бы не имели сегодня проблем с Северным потоком, по крайней мере закрыв свои внутренние потребности", - отметил он.

Романенко также прокомментировал реакцию экс-главы правления Нафтогаза Андрея Коболева на информацию про возможность уступок США по анти-германским санкциям, который назвал этот вопрос главным вызовом для нового главы НАК Юрия Витренко:

"Але, Коболев, а ты что делал 7 лет, являясь главой Нафтогаза? Ты морального права не имеешь так говорить, будто тебя не существовало и ты не при делах. Ты непосредственно имел к этому отношение, тебя выгнали в том числе за срыв газовой добычи... Нафтогаз сам ушел от интенсификации добычи, когда начала валиться цена на газ, там пошли разговоры о том, что мы можем теперь покупть дешевый газ, и зачем нам вкладываться в добычу."

Он отметил, что развитие истории с Северным потоком-2 демонстрирует все недостатки управления украинских государственных монополий: "Вот так и нужно было его (Коболева, - прим. Хвилі) убрать, и всех таких менеджеров, которые не выполняют свои функции, не развивают гос. монополии, нужно гнать..."

Романенко отметил, что Северный поток-2 приближает коллапс рентной экономики Украины.

"Этот гибрид жил на ренте, на газовой ренте, на земельной ренте, на ренте от использования недр и даже системе образования. Система просто разъедена этими рентными отношениями... Газовая рента была особенно циничной, посколько это была рента, на которой сидели украинские президенты и их команды, где Россия была одним из участников процесса. Это позволяло организовывать огромные паразитические схемы... И на этом строились огромные состояния, так как на газе можно быстро зарабатывать кэш. И вот эта история подходит к концу, так как все они не умеют создавать, а только паразитировать на потоках. Теперь "это" сдохнет от голода, так как эта элита, ничем кроме распределения, заниматься больше не умеет", - заявил аналитик.

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