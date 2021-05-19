Увольнения Якова Смолия из НБУ и Андрея Коболева из Нафтогаза являются показательными, с точки зрения осознания опасности внешнего влияния Банковой и правительством.

Об этом политолог Тарас Загородний рассказал в беседе с политическим экспертом Юрием Романенко, пишет "Хвиля".

"Ему (Зеленскому, - прим. Хвилі) нужно понимание одной простой вещи. Ему нужно выстраивать концепцию страны и начинать надо с естественных монополий, ничего страшного не будет. Когда говорят, что денег МВФ не даст... Так мы уже второй год живем без денег от МВФ. ...Зеленскому надо понимать, где тебя разводят, где деньги... Он должен разобраться с Нафтогазом, потому что если он хочет на второй срок пойти, то с такими тарифами он просто не избираем.", - отметил эксперт, который также призвал распутить неэффективные Набсоветы при госкомпаниях.

Загородний добавил, что кроме этого президент должен "сокращать аппетиты наших союзников, так же как и аппетиты олигархов":

"С олигархами, по крайней мере, можно найти общий язык - они наши, местные, ты с ними можешь о чем-то договориться. Давайте выйдем на следующий передел экономики, давайте сделаем индустриальные парки, уберем налоги, давайте экспортно-ориентированное государство...".

Политолог отметил, что в противном случае президента Зеленского "сожрут все".

"Народ сожрет, олигархи сожрут, и этот, так называемый западный бизнес", - резюмировал он.