Политолог Андрей Золотарев заявил, что отставка министров здравоохранения, инфраструктуры и экономики Украины является мелочью по сравнению со свержением главы НАК «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева и назначением на должность Юрия Витренко.

Как передает «Хвиля», об этом он сказал в эфире Politeka Online.

Золотарев также рассказал, почему отставка Коболева была смелым решением.

«Отставка трех министров – это мелочь по сравнению со свержением Коболева. Вот это действительно… Что показательно, несмотря на то, что адвокация Коболева, который давным-давно чувствовал себя во главе, воспринимал Нафтогаз, как свою частную лавку, считая, что у него очень прочные тылы на западе. И начал играться с олигархами. После долгих лет отсутствия взаимопонимания с Фирташем (бизнесмен Дмитрий Фирташ, - ред.), вполне начал взаимовыгодное сотрудничество с Игорем Коломойским (олигархом, - ред.). Поэтому, тут одновременно удар и по протеже коллективного запада, и по человеку, за которым стоят олигархические отношения, было действительно смелое и радикальное решение», – объяснил политолог.

Следует отметить, что во вторник, 18 мая, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку трех министров – главы здравоохранения Украины Максима Степанова, Министерства инфраструктуры Украины Владислава Криклия, а также Министерства экономики Игоря Петрашко. При этом за увольнение Степанова проголосовали – 292 народных депутатов, Криклия – 284 нардепов, а Петрашко – 280 депутатов.

В четверг, 20 мая, может состояться назначение новых министров. Кандидатами на вакантные места в партии «Слуга народа» называют Виктора Ляшко, Алексея Любченко и Александра Кубракова.