Гость программы «Таран VLOG» - экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о своем видении деятельности «Укрзализныци», ошибках и просчетах ее руководства, а также о ее значении в жизни государства.

В частности, он отметил: «Если говорить сугубо об «Укрзализныце», то решение универсальное: менеджмент и отсутствие вмешательства политиков в работу компании. Потому что далеко не секрет, что именно «Укрзализныця» была и остается источником многомиллиардной коррупции, и она поддерживает штаны не только ТОП-менеджмента, но и отдельных акционеров, и отдельных партий и чиновников».

Экс-министр считает это огромной проблемой, о которой в свое время докладывал на заседании Кабмина.

«Цифры говорят сами за себя. Если во всех других областях, которые были в моем подчинении, они росли, давали показатель роста 20, 30 и 50 процентов в год, то железная дорога дальше теряла грузопоток. Да, мы стабилизировали компанию в 2015 – 2016 годах, по сравнению с тем, что было с начала украинско-российской войны, она давала лучшие показатели. Но все равно падение наблюдалось», - анализирует ситуацию гость программы.

Он считает, что доходы от этой компании получает ограниченный круг владельцев, которые не занимаются ее развитием.

«Укрзализныця» - это такая дойная корова для нескольких человек. И это трагедия, потому что сколько бы мы ни решали круг проблем железной дороги – действительно, это низкие тарифы. В первую очередь, не столько пассажирские, а грузовые. Их надо пересматривать, чтобы выйти на какую-то рыночную основу. Причем бизнес, который, в принципе, формально протестует против высоких тарифов, с другой стороны, они понимают. И они готовы платить такую ​​цену, если качественные услуги обеспечены», - констатирует Омелян.

Напомним, ВСК признала неудовлетворительной работу Наблюдательного совета Укрзализныци и требует увольнения и. о. председателя.

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