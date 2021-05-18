Появились слухи, что Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время введет санкции против олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в материале Виталия Кулика «Фирташ, Коболев и санкции» для «Политком».

Журналист напоминает, что Фирташ контролирует 70% распределения газа в Украине.

«Из 42 операторов газораспределительных сетей (обл- и горгазы) 22 – подконтрольны Региональной газовой компании. Большинство облгазов были приобретены Фирташем при Януковиче за символические суммы», - констатирует Кулик.

По данным НКРЕКП, отмечает эксперт, в 2021 году газораспределительные компании получат 25 млрд грн тарифной выручки. Однако 70% этой выручки – 17, 6 млрд грн – получат 22 облгазы Региональной газовой компании Фирташа.

В то же время, подчеркивает Кулик, облгазы Фирташа начали наращивать долги. Эксперты отмечают, что на середину апреля общая задолженность облгазов перед ОГТСУ – 10 млрд грн: 6,5 млрд грн – это начисления к уплате и 3,5 млрд грн – просроченная задолженность.

По словам журналиста, этот долг возник из-за небалансов, которые создают операторы газораспределительных сетей.

«Проще говоря: облгазы несанкционированно отбирают с ГТС газ будто на свои производственно-технологические расходы. Безнадежный долг за неуплату операторами ГРМ за небалансы с 2015 по 2019 годы составляет 44 млрд грн», - пишет эксперт.

Также Кулик напомнил, что компания Фирташа «Йе Энергия» выступает крупнейшим поставщиком газа для населения. По его словам, самый дешевый годовой продукт для населения предложили «Нафтогаз» – 7,96 грн за куб газа и поставщики Фирташа под брендом «Йе Энергия» (облгазсбуты) – 7,99 грн/куб.

«Поставщики Фирташа продают больше половины газа для населения. А облгазы Фирташа, с которыми они связаны, распределяют около 70% газа в стране. У всех остальных поставщиков годовой продукт дороже», - подчеркивает журналист.

Эксперт Сергей Голованев утверждает , что между бывшим председателем правления НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым и людьми Дмитрия Фирташа был сговор. Эту информацию подтверждает и действующий глава компании Юрий Витренко.

«Фактически у нас «Нафтогаз» и группа Фирташа определяли, какие будут цены на газ... В условиях деолигархизации «Нафтогаз» не должен за закрытыми дверями достигать непрозрачных договоренностей с группой Фирташа на огромные объемы газа и суммы», - заявил новоназначенный глава «Нафтогаза».

Кулик отмечает, что косвенно этот «договорняк» поддерживался Наблюдательным Советом «Нафтогаза», который якобы должен руководствоваться принципами ОЭСР/OECD по корпоративному управлению госпредприятиями и «высокими стандартами».

Витренко говорит , что компании Фирташа получают на рынке газа сверхприбыли за счет наценки в 30-40% по сравнению с ценами конкурентов, и государство должно с этим что-то делать. Например, отобрать облгазы за долги.

«Часто на самом деле это жесткая судебная работа против компаний того же господина Фирташа, где у него через суд нужно эти компании забирать. Если не может рассчитаться, значит, эта компания должна фактически перейти в собственность государства в правильный законный способ», - считает глава «Нафтогаза».

Кулик отмечает, что такая позиция Витренко нашла поддержку на Банковой.

«СНБО может в ближайшее время ввести санкции против облгазов из-за долга на почти 10 млрд грн перед Оператором ГТС за отобранный и не оплаченный газ с ГТС в качестве производственно-технологических расходов», - заявил эксперт.

По его мнению, пока это может быть блокирование компаний, арест счетов и тому подобное.

«Следующим шагом станет реприватизация и возвращение контроля над обл- и гор- распределительными компаниями государству. Это непременно ударит и по «Йе Энергия», - резюмировал Кулик.

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