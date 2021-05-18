Интерпол официально перестал разыскивать экс-судью Николая Чауса еще 7 мая. Об этом свидетельствует документ, который появился в СМИ 17 мая, пишет Знай.юа со ссылкой на Вести.

17 мая украинский судья Николай Чаус записал видеообращение, в котором пообещал "появиться в Украине" и свидетельствовать.

"Что касается похищения, хочу сказать, что оно действительно было, но не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове. Люди, которые причастны к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить. Но спасибо моим друзьям, которые помогли мне избежать тюрьмы и верной смерти", - заявил он.

Между тем, как Интерпол отменил розыск Чауса и тем, как экс-судья записал видеообращение, прошло 10 дней.

Стоит отметить, что когда Интерпол устанавливает местонахождение любого лица, независимо от того, находится она в розыске или нет, Интерпол может снять с розыска в зависимости от карты.

Ранее журналисты-расследователи Юрий Бутусов и Олег Ельцов рассказали о совещании в Офисе президента, где якобы планировалось похищение судьи. Молдавские правоохранители считают, что получили доказательства, что похищение проведено офицерами Главного разведывательного управления Украины.