Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что Наблюдательный Совет "Нафтогаза" позволил установить монополию между экс-руководителем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым и людьми Дмитрия Фирташа по рынку газоснабжения. Об этом говорится в статье издания "Политком".

"Дело в том, что Дмитрий Фирташ контролирует 70% распределения газа в Украине. С 42 операторов газораспределительных сетей (обл- и горгазы) - 22 - подконтрольные региональной газовой компании. Большинство облгазов были приобретены Фирташем при Януковиче за символические суммы. В то же время, операторы ГРМ не обладают сетями, они находятся в собственности государства. Но пользуются ими бесплатно", - сказал Виталий Кулик.

По его словам, самый дешевый годовой тариф на газ для населения предложил "Нафтогаз" - 7,96 грн за куб газа, и поставщики Дмитрия Фирташа - под брендом "Йе Энергия" - 7,99 грн/куб. Так, продолжил он, поставщики Фирташа продают больше половины газа для населения, а облгазы Фирташа, с которыми они связаны - распределяют около 70% газа в стране.

"Эксперт Сергей Голованев утверждает, что имел место сговор между экс-руководителем НАК “Нафтогаз” Андреем Коболевым и людьми Дмитрия Фирташа. "Нафтогаз" дал сбыту Фирташа годовую цену закупки газа 7,42 грн/куб... Руководство НАК "Нафтогаз" во главе со "священной коровой" для "соросят" Андреем Коболевым идет на сговор с олигархом, который контролирует 70% распределительных газовых сетей и фактически помогает ему установить монополию на сбыт газа населению, из-за демпинга цены его компаний. Я все верно понял?", - добавил Кулик.

Он отметил, что, по мнению эксперта Сергея Голованева - такая договоренность будет означать цементирование рынка под двух монополистов - группы Фирташа и группы "Нафтогаз".

"И это поддерживалось Наблюдательным советом НАК “Нафтогаза”? Косвенно - да. Наши распиаренные специалисты по корпоративному управлению, которые пользуются руководящими принципами ОЕСР/OECD по корпоративному управлениу госпредприятий и "высоким стандартам" и тому подобному - "освятили" "договорняк" "Нафтогаза" с олигархом-монополистом, и еще помогли ему получить дополнительные сегменты рынка", - резюмировал Виталий Кулик.

Как сообщала Politeka, Загородний заявил о "Нафтогазе", что убытки от работы одного монополиста ложатся на всю экономику.

Также Politeka сообщала, что Бортник отметил, что договор транзитный с "Газпромом" предусматривает возможность "Газпрома" непосредственно торговать на украинском рынке.