Три компании ОККО, WOG и SOCAR пытаются удерживать завышенную цену на бензин. Из-за этого картельного сговора автомобилисты вынуждены каждый день переплачивать за топливо.

Об этом речь идет в журналистском расследовании «Особливий погляд», пишет ГолосUA.

На сегодня в Украине работают более 7,5 тысяч АЗС. Рынок – сверхконкурентной. Для потребителя – это плюс. Потому что каждый автомобилист может выбирать – или приемлемую цену, или современный сервис. Но отдельные кампании такое положение вещей не устраивает. И если ты не можешь конкурировать по соотношению цена-качество – начинаются подковерные игры.

Чтобы дискредитировать конкурентов ОККО, WOG и SOCAR запустили масштабную информационную кампанию против других АЗС. Главным «информационным киллером» выступает псевдоэкспертная организация и «А-95» и ее глава Сергей Куюн, а также «Нефтегазовая ассоциация Украины.

«Весь мировой опыт, мировая практика в антимонопольной сфере говорит о том, что именно такие профессиональные ассоциации они обычно и выступают той площадкой для заговоров … АМКУ приходил с проверкой в нефтегазову ассоциации, но к сожалению со стороны работников ассоциации в том числе руководителя совершались препятствия АМКУ в ее проведении, в том числе сотрудникам АМКУ не было предоставлено доступа к персональным компьютерам, не было предоставлено доступа к телефонам, не было предоставлено доступа к перепискам и так далее», – рассказывает бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

Яркий пример того, как Куюн отрабатывает деньги своих благодетелей – это история с псевдо исследованием качества топлива на АЗС сети БРСМ, Motto и SUN OIL. Куюн с рядом таких же как он «экспертов» якобы взял пробы топлива на заправках и проанализировал чеки. И теперь Куюн утверждает, что компанию продают «бодягу» и занимаются незаконной обналичкой денег.

При этом, как отмечает глава Союза потребителей Украины Олег Цильвик, Сергей Куюн и его компания почему-то решили исследовать только 92-й бензин. Но при этом обвинили БРСМ – что все топливо на заправках не соответствует стандартам. Наружу – манипуляция с целью очернить конкурентов.

«Когда на камеру видят, кто отбирает, как отбирают, как пломбируют, как составляются протоколы. То это объективно. Вы не можете подменить, потому что лаборатория это пломбу потом считывает и вносит в свой акт. Когда отобрано непонятно как, непонятно кем, непонятным способом и в непонятное время, а потом лаборатория выписывает вам протоколы, доверия к таким протоколам нет» – говорит Олег Цвилик.

По данным журналистов-расследователей, Куюн давно имеет конфликт интересов с «Укрнафтой». Он и его ассистенты традиционно обслуживали конкурентов «Укрнафты» на розничном рынке. Речь идет о WOG и ОККО.

. Так, в сеть попали финансовые документы по поступлениям средств на счет консалтинговой компании «А-95» (директор Сергей Куюн):