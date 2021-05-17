Руководство столицы системно вело работу по документированию противоправной деятельности недобросовестных должностных лиц КГГА с 2015 года. "Работы для привлечения к ответственности по требованиям закона более чем достаточно, не так ли?",- написал у себя на Facebook член политсовета партии УДАР Артур Палатный в поддержку сегодняшнем заявлении мэра Киева Виталия Кличко.



Он обратил внимание, что активные действия правоохранителей начались именно сейчас, будто по "команде". В то время как годы руководство КГГА передавали в соответствующие органы результаты аудитов, "чтобы избавиться в своих рядах не достойных людей, которые нарушают закон и наживаются на государственных деньгах".



"Почему же "час Х " с массовыми обысками и проверками наступил именно сейчас? Возможно, они должны были «отлежаться» до нужного момента?", - акцентировал политик.



Артур Палатный подчеркнул, что нынешние обыски и проверки является ничем иным, как политическими репрессиями и добавил, что "активные "гонки" правоохранителей по команде "фас" еще никогда не заканчивались достойно и выигрышно для их заказчиков".