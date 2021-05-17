Комитет защиты государственной медицины в Украине призывает президента Украины Владимира Зеленского и партию «Слуга народа» не выполнять указания «заокеанских партнеров» относительно увольнения министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом говорится в заявлении Комитета защиты государственной медицины в Фейсбук.
Отмечается, что Украина уже имела неудачный опыт с «зарубежными» министрами, в частности с бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун.
«Мы обращаемся к депутатам Верховной Рады Украины с просьбой понять, что ждет украинскую государственную медицину в случае выполнения прихотей иностранных посольств и продолжения «политики Супрун» в Министерстве здравоохранения», - говорится в заявлении.
В Комитете отмечают, что от действий нардепов и президента «будут напрямую зависеть жизни всего украинского народа».
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Ранее Politeka сообщала, что Степанов напугал «индийским» вирусом: опасен для желудка и почек.
Также Politeka сообщала, что главу Минздрава Степанова решили отправить в отставку, в Раде сделали срочное заявление.