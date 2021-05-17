Комитет защиты государственной медицины в Украине призывает президента Украины Владимира Зеленского и партию «Слуга народа» не выполнять указания «заокеанских партнеров» относительно увольнения министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом говорится в заявлении Комитета защиты государственной медицины в Фейсбук.

Отмечается, что Украина уже имела неудачный опыт с «зарубежными» министрами, в частности с бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун.

«Мы обращаемся к депутатам Верховной Рады Украины с просьбой понять, что ждет украинскую государственную медицину в случае выполнения прихотей иностранных посольств и продолжения «политики Супрун» в Министерстве здравоохранения», - говорится в заявлении.

В Комитете отмечают, что от действий нардепов и президента «будут напрямую зависеть жизни всего украинского народа».

Ранее Politeka сообщала, что Степанов напугал «индийским» вирусом: опасен для желудка и почек .