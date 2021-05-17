Эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube заявил, что передача земель в ведение отдельных территориальных громад происходит для того, чтобы скрыть грандиозную аферу, произошедшую за последние годы – в кадастре каким-то образом пропало пять миллионов гектар государственной земли.

«Мы все прекрасно помним, еще несколько лет назад говорили, что государству принадлежит примерно десять миллионов гектар земли. Порядка четырех миллионов гектар земли было передано в отдельные территориальные громады или планируется передача в ближайшее время. В собственности государства остается менее одного миллиона», - рассказал он.

Кущ задался вопросом, куда же могло пропасть пять миллионов гектар земли? По его словам, ни официальные лица земельного кадастра, ни наши чиновники ответ на этот вопрос дать не могут. Он добавляет, что они говорят, что идут какие-то мифические расследования.

«Ходят слухи, что пять миллионов гектар государственной земли были выделены якобы на подставных лиц, пока нет решения суда, поэтому это предположение, а потом они уже были перепроданы на вторичном рынке новым реальным собственникам. А для того, чтобы скрыть эту аферу эти земли и передают в отдельные территориальные громады», - сказал он.

Кущ резюмировал, что причина очень простая, если бы эти земли находились в консолидированной собственности государства, можно было бы очень легко провести аудит выделения этих земель и выявить, кто же кому когда и сколько выделял этих земель.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что Европе выгодна деиндустриализация Украины.