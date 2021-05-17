Решения Наблюдательного совета «Нафтогаз Украина», состоящего из неизвестных людей, привели к многомиллиардным убыткам государственной компании. Однако что так обеспокоило представителей иностранных посольств после увольнения ТОП-менеджерского состава предприятия? Об этом рассуждает в своем блоге «Загородний говорит» политолог Тарас Загородний.
«Но почему они так беспокоятся? А ларчик просто открывается. Потому что уже зашиты какие-то коррупционные схемы с поставками газа из Европы, где присутствуют наши западные товарищи», - говорит он.
«Их интерес – не забота об украинцах. Их забота – чтобы украинцы за свой счет накачали «Нафтогаз» наличностью, а потом красиво его купить, опять-таки, за наш с вами счет», - рассуждает политолог.
В поведении зарубежных партнеров он видит вполне очевидную подоплеку.
«Они говорят о нарушении правил корпоративного управления. Но я открою один секрет. Те независимые иностранцы, мутные засекреченные директора, которых вы даже не знаете, - согласно требованиям корпоративного менеджмента, в том числе западных стран, - они не имеют права голоса. Они не могут ничем управлять и имеют только рекомендательный голос», - утверждает Загородний.
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Но в украинских реалиях есть правила, а есть исключение из этих правил.
«А у нас иностранцы протянули через парламент схему, согласно которой так называемые директора руководят предприятием. У нас просто украли государственное предприятие под красивыми лозунгами, что это – корпоративное управление. Сделан ли был этот шаг чисто юридически? Конечно же, нет. Я в этом не сомневаюсь, я это признаю. Но все-таки настаиваю на том, чтобы государство вернуло контроль над государственным активом. Кстати, это же касается и «Укрзализныци», - подытоживает эксперт.
Напомним, договор транзитный с «Газпромом» предусматривает возможность «Газпрому» напрямую торговать на украинском рынке, - Бортник.
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