Известно, что украинский лидер Владимир Зеленский не поддерживает контактов с Александром Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси. Однако белорусский диктатор направил Зеленскому устное сообщение через депутата Верховной Рады Евгения Шевченко. Было ли оно передано?

Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает сам Шевченко.

«Нет, послание Зеленскому от Лукашенко я не передавал. Владимир Александрович не хочет со мной общаться, он меня к себе не пригласил. А остальным украинским политикам я его передал. Правда, Порошенко не стал меня слушать. А Юлии Тимошенко я послание передал, но рассказывать о её реакции не имею права. Кстати, Лукашенко отзывался о ней весьма положительно, а вот Петра Алексеевича, конечно, он критикует», - говорит политик.

По его словам, Лукашенко чуть ли не со слезами уговаривал тогдашнего украинского президента сесть за стол переговоров. Также в это процессе участвовали Нурсултан Назарбаев и Ангела Меркель – люди, которые, как отмечает Шевченко, в политике уже очень давно.

«Так что у Лукашенко есть, конечно, претензии к Порошенко. Но не к Тимошенко», - отмечает Евгений Шевченко.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказывал о своём намерении в июне нынешнего года вновь посетить Минск и встретиться с белорусским диктатором Александром Лукашенко .