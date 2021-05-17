Пока «Слуги народа» планируют стратегию и тактику на будущие досрочные выборы, их политические конкуренты не дремлют и тоже ведут свою игру. В частности, повысилась активность нардепа Юлии Тимошенко, которая строит свою стратегию на просчетах оппонентов, а также предшественника Владимира Зеленского на посту Президента Петра Порошенко

Об этом в своем блоге «Загородний говорит» рассказывает политолог Тарас Загородний.

«Они рискуют натолкнуться на «нежданчик» - на Юлию Владимировну. Она популярно все расскажет и покажет о земле и земельном законе. А вопрос действительно стоит очень остро», - говорит политолог.

У Владимира Зеленского может возникнуть проблема переизбраться на второй срок с появлением на политической арене Петра Порошенко.

«Когда он сделал крен в сторону так называемого патриотизма, он зашел на электоральное поле Порошенко. Учитывая то, как они друг друга мочат, они могут доиграться до того, что оба не выйдут во второй тур. Могут быть разные варианты», - рассуждает Загородний.

Кстати, продолжает он, мы видит телоджвижения вокруг так называемого закона об олигархах.

«Там подводный камень в том, чтобы составить такие критерии, чтобы снять возможный конкурентов с выборов. А снять с выборов они могут только господина Порошенко. Почему? Имеет бизнес, был во власти, владеет телеканалами – это удобный способ его снять с выборов или не допустить. Это опасная игра. Но когда их пугали все эти истории?», - заключает Загородний.

Напомним, Юлия Тимошенко выиграла досудебный спор у американских юристов из компании Skadden.

Ранее Politeka сообщала, что лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла почти 112 миллионов гривен своей дочери Евгении.