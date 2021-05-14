Принцип корпоративного управления был нарушен самим Наблюдательным Советом "Нафтогаза", который не придерживался принципов Организации экономического сотрудничества и развития. Об этом сказано в материале Владимира Дольника для издания "Цензор.нет".

Эксперт отметил, что в 2015 году Секретариат Энергетического Сообщества договорился со Всемирным банком о Плане мероприятий по реформированию газового сектора Украины. Он предусматривал реформирования "Нафтогаза", в соответствии с Принципами корпоративного управления OECD.

В частности, предприятия, организованные по этим стандартам, очень похожи на демократические государства, где есть разделение на ветви власти, между которыми существует система противовесов.

Так, государство-акционер отражает законодательную ветвь власти и устанавливает стратегические цели, но не вмешивается в операционную деятельность. А менеджмент компании является аналогом исполнительной ветви власти - проводит успешные хозяйственные операции и ведет компанию к цели.

В таком случае, Наблюдательный Совет выполняет роль судебной ветви власти и является независимым органом. Его цель - защищать одновременно менеджмент и государство, и быть свободным от любых материальных интересов. Однако, в Украине эта модель была изначально искажена.

Дольник отметил, что в соответствии со стандартами OECD, состав Наблюдательного Совета должен обеспечивать достижение целей и независимость суждения, и иметь соответствующую квалификацию. При этом, до отставки в Наблюдательном Совете работал состав, который не имел никаких компетенций в сфере добычи газа.

Стоит отметить, что эта сфера является ключевым бизнесом группы, является стратегической для правительства и наиболее потенциально коррупционной. Такой состав Наблюдательного Совета мог представлять угрозу для независимости суждений, поскольку они могли формироваться под влиянием менеджмента.

Эксперт отметил, что возникают подозрения о независимости Наблюдательного Совета "Нафтогаза", что обусловлено тем, что Совет не несет ответственности за свои действия. Так, все члены НС застрахованы и в случае, если компания терпит убытки, то страховщик выплатит "Нафтогазу" компенсацию. Это повышает коррупционные риски, поскольку у членов Наблюдательного Совета нет ответственности за принятые решения.

Кроме того, члены Наблюдательного Совета "Нафтогаза" не свободны от материального интереса, поскольку имеют сверхвысокие заработные платы и компенсации расходов. Это все является нарушением принципов корпоративного управления OECD.

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